Pesaro, investe un anziano sulle strisce pedonali e scappa: è caccia al conducente

PESARO – Investe un anziano e scappa. È caccia al conducente.

Paura venerdì 4 marzo per un investimento di pedone avvenuto sulla statale 16 in viale della Vittoria all’altezza dell’attraversamento pedonale della chiesa del Cristo Re. A rimanere ferito un 91enne, che risiede in viale Cesare Battisti, non lontano dal luogo dell’incidente. L’anziano era sulle strisce quando l’auto, che viaggiava in direzione Rimini-Fano, lo ha travolto. L’auto, anzichè prestare soccorso, non si è fermata continuando per la sua strada.



L’uomo è finito a terra, ferito. Sono arrivati i medici del 118 che hanno riscontrato fratture agli arti inferiori. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale al lavoro per risalire all’identità di chi si trovava al volante dell’auto che ha investito il pedone senza poi fermarsi per chiedere aiuto e soccorso. Sono state raccolte testimonianze: una volta individuato scatterà la denuncia per omissione di soccorso.