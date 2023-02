Pesaro, Interquartieri e ciclabile di via Fratti: lavori in contemporanea ma senza chiusure

L'assessore Belloni ha spiegato che non ci sarà senso unico alternato. Andreolli (Lega): «Disagi, no a interventi concomitanti»

PESARO – Interquartieri e ciclabile in via Fratti, il rischio è di avere due cantieri nello stesso momento. È stato lo stesso assessore Belloni a dare aggiornamenti in merito, tema sollevato dal consigliere Andreolli in consiglio comunale.



«Nonostante fossimo pronti da Natale – ha precisato Belloni -, abbiamo deciso di attendere che si completassero parte delle lavorazioni che sta svolgendo Società Autostrade (che comportano la chiusura di via Carloni) e che passassero i mesi invernali in cui il traffico si congestiona (gennaio e febbraio)».

«Entro la prima settimana di marzo, posizioneremo e daremo quindi avvio al cantiere della ciclabile di via Fratti. Potrebbe succedere che, per alcuni giorni, i due cantieri convivano». Belloni ha ricordato che comunque «La via non sarà né chiusa, né a senso unico alternato. Come già verificato con la ditta appaltatrice, le operazioni del tratto di Bicipolitana non ridurranno le corsie ma comporteranno solo un restringimento della carreggiata» ha concluso.

Dario Andreolli della Lega sottolinea: «Le due cose non possono stare insieme. Non possiamo aggiungere, ai disagi già presenti, degli altri dovuti alla concomitanza di due interventi. Si rallenti il cantiere della ciclabile e lo si faccia slittare di qualche settimana».