Pesaro, per l’International Jazz Day il concerto degli After Fedro

PESARO – Il jazz degli After Fedro al Rock Farm del Muraglia Sport & Social Bar. Appuntamento mercoledì 30 aprile alle 21,30 grazie al The Slow Side Circus. Il gruppo presenterà l’album uscito per l’etichetta Glitchy Pleasure a fine 2024.

Una serata di Jazz inserita nel circuito mondiale dell’International Jazz Day.

Provenienti dalla Romagna e ispiratisi a generi come shoegaze, ambient, afrobeat e ad artisti come Anphex Twin, Bill Frisell, e Radiohead, After Fedro è un trio composto dal chitarrista e leader del progetto Mark Jelli, dal contrabbassista Mauro Mussoni e dal batterista Manuel Giovannetti, ma in questa occasione, il talentuoso Mark Jelli reinterpreta i brani e presenta il suo After Fedro in chiave drumless, con la partecipazione del sassofonista Mattia Cappelli.



Autore del progetto After Fedro, la cui dimensione musicale può essere definita glitchy-acoustic, una serie di pulsazioni atmosferiche ispirate dalla Club Culture Europea per sviluppare un linguaggio stilistico autentico, Mark Jelli nutre un profondo interesse per i linguaggi della musica contemporanea, curioso di sapere come la musica elettronica abbia forgiato percorsi innovativi per l’improvvisazione. Nonostante sia giovane, si è già esibito in club e festival jazz in tutta Italia, tra cui ‘Comacchio Jazz Festival’, ‘Pieve Classica’, ‘Jazzenatico Festival’, ‘Mamas Club’ e ha collaborato con Simone Zanchini, Bepi D’amato, Valery Haumont, Gianluca Nanni, Alessandro Scala, Sara Jane Ghiotti e tantissimi altri.

Nella band anche Mattia Cappelli, sassofonista, classe 1986, che ha collaborato dal vivo e in studio con varie formazioni e diversi artisti, tra i quali Marco Tamburini, Ellade Bandini, Patrizia Laquidara, Teo Ciavarella, Ernesto López, Taryn Charles, David Julien, Barbara Cola, Ainè, Riccardo Cocciante, Sfera Ebbasta, Irama, spaziando in vari generi ed esibendosi in varie rassegne e festival come BertinJazz, Zingaró jazz Club, Fiato al Brasile, Bravo Caffè, Emilia Romagna Festival, Vicenza Jazz, Arena di Verona e altri.

Sul palco anche Mauro Mussoni che vanta collaborazioni con Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Jimmy Owens, Giovanni Amato, Max Ionata, Nico Gori, Gabriele Mirabassi, Mauro Negri, Mario Biondi, Rosalia De Souza, Fabio Concato, Barbara Casini e molti altri, partecipando a festival e rassegne internazionali di eventi (Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Brasile, Croazia, Svezia, Slovenia), oltre a numerose registrazioni per etichette jazz (Alfamusic, Wow Records, Emme Records, Irma, Dodicilune).

Ideato da Franco Fabbri, The Slow Side Circus è un festival delle arti work in progress che si sviluppa attraverso l’organizzazione di eventi. È in collaborazione con Free Music Foundation di Linda Centini e Ale Roselli, l’emittente radiofonica foggiana Radio Albatro di Ciro Saragnese e Roberta Minchillo e il club magionese Passage:BDM di Riccardo Lillini.