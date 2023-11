Pesaro, insulti ai residenti e danneggiamenti alla Celletta. Redaelli: «Il Comune intervenga presto»

PESARO – Sicurezza e decoro nella zona della Celletta e delle Cinque Torri, il consigliere di Centrodestra Michele Redaelli, insieme ai consiglieri di quartiere di Ascoltiamo Pesaro chiede più attenzione al Comune.

«Alcuni luoghi stanno diventando ritrovo di giovani e meno giovani che rendono alcune aree sostanzialmente inutilizzabili ai cittadini di giorno e decisamente rumorose di notte. L’area giochi nel cuore della Celletta, la zona di largo volontari del sangue ed il parchetto di via Bonini sono alcuni dei punti in cui occorre intervenire con maggiore urgenza. Oltre al ripristino di tavoli e panchine ammalorate o rotte, occorre innanzitutto rifare il punto sull’illuminazione pubblica che è decisamente carente. Questo sarebbe già un primo importante deterrente. Già più di una volta si sono verificati anche episodi di violenza verbale ai danni di residenti che impossibilitati a dormire a causa delle urla anche a tarda sera hanno provato a chiedere di interrompere tali comportamenti».

Il consigliere precisa: «In questi ultimi mesi abbiamo raccolto tante segnalazioni, che inizialmente erano sporadiche ma ora stanno diventando strutturali. L’Amministrazione intervenga subito su queste tematiche prima che si tramutino in gravi fatti di ordine pubblico. Inoltre nell’intero quartiere segnaliamo una situazione veramente poco decorosa dello stato dei marciapiedi, in alcuni tratti addirittura sostanzialmente non percorribili con carrozzine o passeggini. Chiediamo che il comune organizzi al più presto una mappatura dello stato dei marciapiedi e delle strade di tutta la zona, individui le priorità e attivi una campagna di manutenzioni adeguata».

Da ultimo per i referenti politici «occorre intervenire anche sul posizionamento dei cassonetti della raccolta differenziata, che in alcuni casi occupano quasi totalmente il marciapiede rendendo il passaggio alle carrozzine o ai passeggini quasi impossibile. Un altro aspetto importante che segnaliamo è la carente cura delle aree verdi e dei giardini pubblici. Il decoro e la corretta manutenzione sono il primo modo per mostrare la presenza e l’attenzione dell’Amministrazione. Chiediamo più attenzione per l’area della Celletta e delle Cinque Torri ed un maggiore impegno dell’Amministrazione comunale affinché le problematiche segnalate non diventino croniche ed irrisolvibili».