Pesaro, incidente in via Solferino: una persona in ospedale in codice rosso

Carambola tra quattro auto. Sul posto ambulanza, Polizia, vigili del fuoco e polizia locale. In corso di accertamento le cause

PESARO – Incidente in via Solferino, una carambola che ha coinvolto quattro auto. Uno dei conducenti è stato portato in ospedale in codice rosso, dove è stato subito preso in carico dai medici del pronto soccorso. Un’auto è finita oltre il cordolo che delimita la pista ciclabile.

L’incidente in via Solferino

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118, la polizia, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso di accertamento le cause che hanno portato allo scontro dei mezzi. Gli altri conducenti non avrebbero riportato gravi ferite.