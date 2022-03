Pesaro, incidente sulla panoramica Ardizio: perde la vita un 49enne

PESARO – Schianto in scooter, perde la vita un uomo di 49 anni. È successo martedì 15 marzo alle 8 in un incidente avvenuto sulla Panoramica Ardizio. L’uomo era in sella al suo scooter in direzione Fano, quando, per cause ancora al vaglio della Polizia, si è scontrato con un furgoncino. Immediati i soccorsi da parte dei soccorritori del 118, ma l’uomo ha riportato lesioni troppo gravi ed è deceduto.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La squadra sul posto ha collaborato con il 118 e messo in sicurezza gli automezzi tamponando una perdita di carburante. I rilievi sono a cura della Polizia Stradale.