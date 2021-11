Pesaro, incidente sulla Montelabbatese: sette feriti tra cui quattro minorenni

PESARO – Tremendo incidente nel tardo pomeriggio di sabato lungo la provinciale Montefeltro all’altezza del vecchio stabilimento Pica. Sette i feriti, tra cui 4 minorenni tra cui un neonato. Sono rimasti coinvolti tre mezzi, tra cui due auto e un camion. Per fortuna a quanto si è potuto apprendere nessuno dei feriti, tutti ricoverati all’ospedale, sembrerebbe in gravi condizioni e si trova in pericolo di vita.



La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 17.40: pochi minuti dopo lo schianto avvenuto sulla 423 nella zona di San Germano. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale di Pian del Bruscolo intervenuta con una pattuglia. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre le persone ferite dagli abitacoli e aiutare nei soccorsi i mezzi del 118. I sanitari sono intervenuti sul posto con più ambulanze per trasportare al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore tutti e sette i feriti.



I pompieri sono intervenuti sul luogo dello schianto anche con due autobotti e per tutto il tempo dell’intervento il tratto di strada Montefeltro interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico con inevitabili disagi sia per i mezzi che circolavano.