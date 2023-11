Pesaro, incidente sul lavoro: si ferisce con la fresa e perde due dita

VALLEFOGLIA – Shock in azienda, infortunio sul lavoro per il titolare. Doveva essere un sabato come tanti in una ditta specializzata nella produzione di imballaggi in cartone, produzione di etichette adesive e shopper bio-compostabili a Talacchio di Vallefoglia.

Il titolare, un uomo sulla 50ina, mentre stava lavorando con la fresa, si è amputato due dita di una mano. Sul posto i carabinieri, il personale del 118 e dell’Ast 1 del settore del Dipartimento infortuni. Sulle cause dell’infortunio sono in corso le verifiche.

Stando ai primi accertamenti l’imprenditore era impegnato con una fresatrice, una macchina utensile usata per la lavorazione di parti metalliche o di altri materiali. Incidentalmente è venuto a contatto con la fresa ferendosi a una mano in maniera pesante.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, poi il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro predisponendo poi un successivo ricovero nel reparto di Ortopedia.