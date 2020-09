Pesaro, si schianta contro le fioriere: 57enne in codice rosso

L'incidente in via Cimarosa all'intersezione con via Solferino. Secondo le ricostruzioni la donna potrebbe aver avuto un malore. Sul posto i Vigili urbani, le Fiamme Rosse e i medici del 118

PESARO – Finisce contro le fioriere di un negozio in via Cimarosa, donna in codice rosso in ospedale.



L’incidente è avvenuto oggi, martedì 8 settembre, intorno alle 12 quando un’automobilista di 57 anni, subito dopo l’incrocio con via Solferino, ha perso il controllo dell’auto. Ha invaso quindi la corsia opposta per poi schiantarsi contro le fioriere davanti ad un negozio di abbigliamento. Per fortuna al momento dell’invasione di corsia non ha incrociato altre auto, ma l’impatto è stato violento. La donna è finita in ospedale in codice rosso per i traumi subiti.

Il punto dell’impatto

Sul posto Vigili urbani e Vigili del Fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, la donna potrebbe aver accusato un malore. I medici del 118 intervenuti sul posto l’hanno rianimata sul posto prima di trasportarla in ospedale. Secondo le testimonianze di quanti hanno assistito alla scena, la corsa dell’auto sarebbe stata rallentata dai cordoli di un’aiuola situata davanti al negozio di via Cimarosa. Motivo per cui l’impatto non è stato fatale.