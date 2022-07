Pesaro, paura in autostrada per un incidente

PESARO – Paura per un incidente stradale in A 14. I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattina del 21 luglio lungo l’autostrada A14, pochi chilometri dopo il casello di Pesaro in direzione sud, per un incidente stradale che ha coinvolto un camion e un’auto.

L’intervento dei vigili del fuoco

Non si segnalano feriti gravi per fortuna ma l’impatto è stato violento. La squadra VVF sul posto ha messo in sicurezza l’auto coinvolta. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora poi riaperta su due corsie. Sul posto il 118 e Polizia Autostradale.