Pesaro, incidente in autostrada: scoprono che l’autista aveva un ordine di carcerazione

PESARO – Nel primo pomeriggio di mercoledì un cittadino rumeno di 52 anni, mentre percorreva la A-14 tra il casello di Pesaro e di Fano alla guida di un furgone, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, in una carambola di urti con una cisterna e un’autovettura. Fortunatamente nessuno dei coinvolti riportava lesioni, ma i successivi accertamenti effettuati dalla Sottosezione Polizia Stradale di Fano, intervenuta per i rilievi, evidenziavano un ordine di carcerazione a suo carico. Nel 2024 il Tribunale di Roma aveva revocato il provvedimento di sospensione di una pena, ripristinando l’esecuzione dell’ordine per un totale di mesi 3 e giorni 3, mai notificato per irreperibilità del soggetto.

Conclusi i rilievi, il conducente veniva quindi condotto negli Uffici per le incombenze di rito e, subito dopo, accompagnato presso il carcere di Villa Fastiggi dove dovrà scontare la pena.