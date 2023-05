Pesaro, 72enne travolto da una rotoballa: soccorso dall’eliambulanza

L'infortunio è avvenuto in località Villa Betti di Monteciccardo per cause ancora da chiarire

PESARO – Non sarebbe in pericolo di vita il 72enne rimasto vittima di un grave incidente agricolo nella giornata dell’8 maggio. Dalle indiscrezioni sanitarie trapelate nella mattinata odierna le condizioni dell’uomo, travolto da una rotoballa, sarebbero stazionarie.



L’infortunio è avvenuto in località Villa Betti di Monteciccardo per cause ancora da chiarire. Sembrerebbe che l’anziano si stesse adoperando per la sistemazione del fieno quando qualcosa è andato evidentemente storto: l’uomo è finito sotto una balla. A dare l’allarme sarebbero state delle altre persone che stavano lavorando poco distante.



Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco ed il 118: visto il peso delle rotoballe ed i traumi da schiacciamento riportati dall’uomo si è temuto il peggio. Sul posto è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento dell’uomo al nosocomio regionale di Torrette ad Ancona. Durante il trasferimento l’uomo sarebbe rimasto vigile.