Pesaro, incendio alla Dante Alighieri: trovati più inneschi

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche Digos e carabinieri. Antenne alzate anche per l'allarme anarchici, ma si propende per un raid vandalico

PESARO – Incendio alla scuola Dante di via Gattoni, trovati gli inneschi.

La scuola media di Soria da settembre è stata trasferita in viale Trieste, a Pesaro Studi, in vista della demolizione e ricostruzione ex novo della struttura.

I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno interessato anche un archivio. E hanno trovato inneschi fatti di carta in palestra e in vari punti del piano terra.

Si tratta di un gesto doloso e le antenne sono alzate per l’allarme anarchici che sta attraversando tutto il paese. Non si esclude nessuna pista, dunque oltre all’atto vandalico di qualche ragazzo, sul posto sono intervenuti anche Digos e carabinieri. Le indagini sono in corso e sembrerebbe essere stato più un raid notturno di teppisti.

Nella scuola non era presente nessuno e la struttura è rimasta intatta. Aule e uffici dell’Alighieri sono stati per la maggior parte sgomberati insieme a banchi, cattedre, scrivanie, tavoli, armadi, documenti e strumentazioni varie.