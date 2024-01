Pesaro, incendio in una palazzina: tre persone evacuate, una con l’autoscala

Le fiamme in via Maroncelli sono partite alle 4 di notte. I vigili del fuoco hanno dovuto dichiarare gli appartamenti inagibili

PESARO – Incendio e fumo in una palazzina, tre persone evacuate. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 2 gennaio, intorno alle 4 circa, in via Maroncelli a Pesaro per l’incendio di un appartamento al primo piano di tre in una palazzina. Le squadre dei pompieri sul posto hanno spento le fiamme, evacuato tre persone di cui una con l’autoscala, ed effettuato la messa in sicurezza dei locali coinvolti.

A causa dei danni subiti, sia strutturali che causati dal fumo, i tre appartamenti sono stati resi non fruibili. L’intervento si è concluso alle 9, dopo cinque ore. Non ci sono stati feriti per fortuna. Da chiarire le cause ma pare che tutto si sia sviluppato dall’incendio di un materasso.