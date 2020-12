Pesaro, incendio di gare in via Nicotera: evacuati gli appartamenti nella notte

PESARO – Incendio nei garage nella notte, evacuati gli appartamenti: portati in salvo due anziani che dormivano profondamente. Il fatto è accaduto in via Nicotera angolo via Settembrini. Si è verificata una esplosione di un garage.

Per fortuna nessun ferito, ma il fumo è arrivato negli appartamenti motivo per cui vigili del fuoco e polizia hanno deciso di far uscire le persone dalle case a schiera.

Gli agenti della volante della Polizia hanno portato in salvo due anziani che non avevano sentito nulla e dormivano profondamente ma avevano la casa invasa dal fumo acre dell’incendio. Un lavoro importante perchè avrebbero potuto rischiare una brutta intossicazione.

L’intervento dei vigili del fuoco

Secondo i primi rilievi pare ci sia stato un corto circuito dovuto a una batteria di un’auto parcheggiata. I garage sono stati distrutti dalle fiamme e sono inagibili. Nessun appartamento coinvolto nelle fiamme ma diverse mura sono state annerite dalle fiamme.

Sul posto anche l’ambulanza e la polizia scientifica per i rilievi.