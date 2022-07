Pesaro, incendio in farmacia in via del Novecento: nessuna persona coinvolta

I vigili del fuoco hanno subito messo l'area in sicurezza. Evacuate le persone a scopo precauzionale. Da chiarire le cause dell'incendio

PESARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattina di mercoledì 27 luglio in via del Novecento a Pesaro per l’incendio di una farmacia. Il locale doveva ancora aprire al pubblico.

La squadra VVF sul posto ha spento le fiamme nel locale e a scopo precauzionale sono state evacuate tutte le persone presenti sia al piano superiore che nei locali adiacenti. Non risultano persone coinvolte. Solo spavento e fumo che ha attirato anche alcuni residenti e curiosi che hanno quindi assistito alle operazioni di spegnimento.

Da chiarire le cause dell’incendio, ma potrebbe trattarsi di un frigorifero in avaria che ha innescato la fiamma.