Pesaro, a fuoco un capannone con auto e motocarri all’interno. Nessun ferito, tanto fumo

PESARO – Una colonna di fumo molto alta, visibile da gran parte della dittà di Pesaro.

I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina 8 luglio a Pesaro in località Santa Veneranda per un incendio di un capanno adibito a ricovero attrezzi e automezzi. Coinvolti nell’incendio un’auto, un motocarro, alcune moto e attrezzi agricoli.

L’incendio a Santa Veneranda

Sul posto sono intervenute 2 autobotti con 9 vigili del fuoco che hanno spento l’incendio utilizzando acqua e schiuma antincendio e messo in sicurezza l’area. Non si segnalano persone coinvolte, solo danni ai mezzi e alla tettoia. Ancora in corso gli accertamenti per le cause, ma le fiamme sarebbero state generate da un corto circuito. Sul posto la Polizia di Stato e la Polizia locale.