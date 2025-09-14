Pesaro, incendio in capannone agricolo: distrutti i mezzi e strage di oche e galline

PESARO – Incendio in capanno agricolo fa strage di oche e galline.

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 00:45 di sabato in strada di Valcelli in località Ginestreto per l’incendio di un capanno agricolo.

La squadra VVF di Pesaro, giunta sul posto con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante. Nell’incendio sono rimasti coinvolti diversi macchinari agricoli e alcuni animali da cortile.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse dopo circa quattro ore di lavoro.

Nel rogo – sulle cui cause sono tuttora in corso accertamenti – sono andati distrutti un trattore, un’auto e altri mezzi agricoli ma, soprattutto, le fiamme non hanno lasciato scampo ai 34 esemplari tra oche e galline. Ne hanno uccise 30 e a salvarsi dal fuoco sono state solamente due oche e due galline.