Pesaro, in fiamme appartamento in via Lubiana

I vigili del fuoco sono intervenuti in tarda serata. Le cause sono ancora in corso di accertamento

PESARO – Incendio in appartamento in via Lubiana, tanto spavento per le fiamme alte ma per fortuna nessun ferito.

I vigili del fuoco sono intervenuti mercoledi sera (22 Giugno) alle ore 22:30 circa in via Lubiana a Pesaro per l’incendio di un appartamento al terzo piano di una palazzina. Sul posto 2 squadre VVF, e personale con autobotti e autoscala, hanno attaccato l’incendio sia dall’interno che dall’esterno riuscendo a domare le fiamme in breve tempo.

Sono proseguite poi le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. L’appartamento era vuoto al momento dell’incendio ed è stato reso inagibile. Sul posto carabinieri e 118. Ancora in fase di accertamento le cause.