Pesaro, in tre senza biglietto: il controllore chiama i carabinieri

PESARO – In tre senza biglietto, l’autobus viene fermato dai carabinieri su richiesta del controllore.

È quanto accaduto sabato sulla linea Circolare sinistra quando l’addetto di Adriabus ha chiesto il titolo di viaggio a tre ragazzi di 30 anni, uno del Bangladesh, un tunisino e un pakistano.

I tre non erano saliti con il ticket dunque stavano viaggiando abusivamente, così il controllore ha chiesto loro i documenti per poter elevare la sanzione prevista. I tre si sono rifiutati e l’addetto ha quindi chiamato i carabinieri che hanno raggiunto e fermato l’autobus in piazzale Matteotti.

Qui il controllore ha spiegato quanto accaduto e i militari hanno proceduto all’identificazione. Scatterà senz’altro la multa. La scena, in pieno centro, è stata vista da tanti passanti e curiosi.

I carabinieri sono intervenuti in mattinata anche in via Flaminia, chiamati da un uomo che aveva pizzicato un peruviano con la sua bicicletta appena rubata. Ne è nato un piccolo alterco che ha attirato l’attenzione di vari passanti. I toni erano alti finchè i militari hanno provveduto a ripristinare la situazione.