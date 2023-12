Pesaro, in fuga dalla Polizia con 10 kg di droga: speronamento in Largo Aldo Moro

PESARO – L’allarme al passaggio sotto il Targa System, l’inseguimento e l’incidente in Largo Aldo Moro. Pazzesca fuga finita con due arresti e tanto clamore in centro storico.

Dopo le 20 di venerdì 23 dicembre la Volante della Polizia ha ricevuto la segnalazione del passaggio di un veicolo sospetto sulla Statale. Il sistema di videosorveglianza ha rilevato che la targa era nei registri delle forze dell’ordine, così si sono messi all’inseguimento. Ma i due a bordo, un uomo e una donna marocchini, non ne volevano sapere di fermarsi così è nato un inseguimento che è terminato in largo Aldo Moro dove i due mezzi si sono scontrati e sono rovinati contro altre quattro auto in sosta e contro i paletti che delimitano il marciapiede.

L’uomo ha cercato di scappare ma è stato bloccato dai passanti e successivamente arrestato dai poliziotti. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata fatta uscire grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Anche lei è finita in manette.

All’interno dell’auto c’erano circa 10 chilogrammi di hashish, ecco il perchè della fuga. Una scena che ha lasciato increduli i passanti che si sono assiepati per vedere quanto fosse accaduto. E per chiedere conto di quanto accaduto.