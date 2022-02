Pesaro, in arrivo fondi regionali per potenziare le scogliere a Sottomonte

Il consigliere di Fratelli d’Italia, Nicola Baiocchi, annuncia lo stanziamento di 350 mila euro per la messa in sicurezza del territorio provinciale per anche per interventi anche a Urbino e Serra Sant'Abbondio

Ad annunciarlo il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi. «Dopo i primi dodici Comuni che hanno già beneficiato degli stanziamenti, ora altre 13 Municipalità potranno fare altrettanto grazie a 2.5 milioni di euro stanziati dalla Regione Marche. Per quanto riguarda il pesarese importantissimo il progetto che sarà finanziato con 240mila euro di fondi regionali, ai quali si aggiungono 60mila direttamente dal Comune (300mila euro il budget complessivo), per la manutenzione straordinaria, tramite rifiorimento con massi naturali, delle scogliere emerse antistanti la spiaggia di Sottomonte a Pesaro, 1° stralcio Sottomonte Sud. Si comprende bene come questo intervento vada anche a contrastare il fenomeno dell’erosione costiera e, quindi, oltre a salvaguardare la sicurezza, sarà un intervento che rafforzerà la vocazione turistica del pesarese».

Per Baiocchi «un primo passo, dunque, che mira a rispondere alle esigenze che da più parti ci erano pervenute e che abbiamo tradotto in azioni concrete nell’interesse generale della città di Pesaro. L’altro intervento è destinato al comune di Urbino stanziati 98.456,49 euro di fondi regionali, ai quali si aggiungono 24.614,12 euro di fondi comunali (123.070,61 euro il budget complessivo), per il ripristino del dissesto di scarpata stradale mediante la realizzazione di paratia in pali trivellati in località Mazzaferro, via Achille Grandi. E, infine, a Serra Sant’Abbondio con lo stanziamento regionale di 37.014,54 euro, ai quali si aggiungono 9.253,64 euro di fondi comunali (46.268,18 euro il budget complessivo) per il consolidamento della scarpata del fosso del Molinello lungo la strada comunale via Pian San Lorenzo. Ancora una volta si conferma molto alta l’attenzione nei confronti del territorio pesarese nei quali, grazie a questi fondi, si potranno mettere in cantiere lavori pubblici necessari e fondamentali per garantire e migliorare la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Mi auguro – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Nicola Baiocchi – che le opere possano prendere il via a breve e, quindi, essere ultimate in tempi celeri».