Pesaro, l’Imperial sport entra in Unahotel. Signorini: «La percezione turistica della città sta cambiando»

PESARO – Unahotels, catena di alberghi legata al gruppo Unipol, ha annunciato l’ingresso dell’Imperial Sport di Pesaro nel franchising. La catena conta 53 alberghi in tutta Italia ed è tra le più importanti nel paese.

«E’ un segnale importante per tutta la città – spiega Roberto Signorini, direttore Imperial Sport Hotel – significa che la percezione turistica di Pesaro sta cambiando. Quest’anno siamo passati da 3 a 4 stelle e siamo entrati in UnaHotel. A Pesaro non ci sono altri alberghi che fanno parte di catene, questo è un dato importante perché significa che i grandi gruppi stanno iniziando a conoscere e certificare le potenzialità turistiche della nostra città».



L’Imperial, recentemente ristrutturato, ha 47 camere con piscina, ristorante vista mare e zona fitness. L’obiettivo di Signorini è cambiare sempre di più il target. «Non possiamo pensare di lavorare solo con il balneare, dobbiamo sempre di più destagionalizzare il turismo, lavorare con il business, i congressi e proposte di escursioni e varie attività. Quest’anno chiuderemo in inverno da novembre, ma il prossimo anno, con l’apertura dell’Auditorium Scavolini, vogliamo diventare un albergo aperto tutto l’anno. Pensiamo che Pesaro possa crescere sul fronte dei congressi, spettacoli ed eventi durante tutto l’anno e con l’ingresso in Una siamo inseriti nello specifico motore di ricerca e veniamo presentati alle fiere nazionali e internazionali». La stella in più ha già portato benefici. «Ci guardano sempre di più le aziende e il mondo del business».

Il direttore Generale del Gruppo Una Fabrizio Gaggio sottolinea: «Siamo felici di accogliere l’Imperial. Il nuovo ingresso nelle Marche è una garanzia di impegno per offrire una scelta di soggiorno diversificata che incontri le esigenze di tutti i clienti».

Insomma «il sentiment su Pesaro sta cambiando, vediamo cosa succederà con la capitale della cultura. Per Pesaro serviva una mostra “bandiera” che potesse richiamare continuativamente persone da varie parti d’Italia. Altrimenti non è facile far spostare i turisti per un singolo evento che già troviamo normalmente in calendario».

La famiglia di Signorini festeggia i 100 anni nel mondo alberghiero e Roberto ha acquisito l’Imperial nel 1989.