Pesaro, il sindaco bacchetta i giovani sugli assembramenti ma dà via libera al mercato cittadino

PESARO – Paradossi ai tempi del coronavirus. No agli assembramenti, ma si al mercato cittadino.

Il sindaco Matteo Ricci ha chiesto «collaborazione ai ragazzi. Ho visto troppi assembramenti ieri. Mi fido di voi, ma dovete collaborare per salvaguardare voi e i più fragili che rischiano di finire in terapia intensiva. Dobbiamo evitare questo che è la vera emergenza sanitaria».



Poi un nuovo accenno sugli spostamenti. «I lavoratori potranno andare al lavoro, le persone si possono muovere per motivi di salute. Servono il certificato medico o la dichiarazione del titolare dell’impresa o l’autocertificazione. Per il resto meno ci muoviamo e meglio è. Seguiamo le direttive». Scatteranno infatti i controlli con sanzioni.



Le indicazioni sono note: «Tra cui lavarsi spesso le mani, stare a distanza di sicurezza, evitare abbracci e strette di mano», ribadisce Ricci. Ristoranti, pub, pizzerie, piadinerie e bar dopo le 18 restano chiusi: «Ma è consentita la consegna a domicilio e d’asporto su prenotazione telefonica. Si potrà ritirare la merce mantenendo la distanza di sicurezza: l’operatore avrà mascherina e guanti».

Cosa simile per barbieri e parrucchierie: «Sarà possibile andarci su appuntamento telefonico: barbiere e parrucchiere devono avere mascherina e guanti». Mentre sull’estetiste «sono in corso approfondimenti, ci sono opinioni contrastanti. C’è chi dice che devono essere chiuse come i centri benessere. Altri invece le equiparano a barbieri e parrucchieri. Saremo più precisi a breve». Centri commerciali: «Sopra i 250 metri quadrati, il sabato e la domenica saranno chiusi, tranne la parte alimentare e della parafarmacia (inclusi Ipercoop e Iperconad)».



Infine, «il mercato di domani ci sarà, ma non quello domenicale che è sospeso».

Inevitabili i commenti sulla pagina del sindaco: “Ma come è possibile consentire il mercato che genera assembramenti, mi sembra azzardato”.