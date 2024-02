Pesaro, il nuovo questore è Francesca Montereali: «Furti e Miralfiore, attenzione alta»

PESARO – Si è insediato il nuovo Questore di Pesaro, Francesca Montereali, prima donna che assume questo ruolo nella provincia di Pesaro Urbino.



Durante l’incontro con la stampa ha sottolineato: «Arrivo a Pesaro in un momento importante, la città Capitale italiana della cultura. Una città molto bella, una realtà tranquilla con problematiche tipiche come i reati predatori di persone di passaggio. Mai abbassare la guardia anche per il consumo di stupefacenti, qui c’è tanta richiesta e dunque una domanda che si adegua. Il parco Miralfiore sarà sempre osservato speciale. Dobbiamo prevenire oltre che reprimere».

Il Questore si è detta «colpita dall’affiatamento di tutte le istituzioni». Poi un ringraziamento alla sua famiglia. «Sono una mamma pendolare e in questi anni che ho trascorso in Sicilia, Verona e Bolzano ho chiesto un sacrificio a marito e figli che non ho mai voluto scardinare dalla loro terra».

Sulla Nuova Questura, che dovrebbe essere in un edificio nella zona delle caserme, Montereali ha ribadito «l’impegno a far sì che il progetto possa andare avanti».