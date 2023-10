Pesaro, il Natale 2023 sarà un’edizione “straordinaria” in quattro aree del centro

Non solo l'albero e le casette di legno per i mercatini, ma anche la pista di pattinaggio su ghiaccio in Largo Aldo Moro

PESARO – Il Natale di “Pesaro nel Cuore” scalda i motori per «l’edizione straordinaria» del 2023, quella che accompagnerà la città verso l’anno della Capitale italiana della cultura.

«Pronti a far vivere un Natale indimenticabile – spiegano il sindaco Matteo Ricci insieme a Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza, Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione e a Massimiliano Santini, coordinatore Eventi del Comune – ai pesaresi e ai cittadini temporanei che ci raggiungeranno in questo momento magico dell’anno».

La delibera approvata stamattina dalla Giunta fissa gli elementi cardine della manifestazione. A creare l’atmosfera saranno i mercatini di Natatale, diffusi per le vie del centro e collocati all’interno delle casette di legno; confermato l’amato albero in piazza del Popolo, il più illuminato – e tra i più fotografati – d’Italia con 100mila led a risparmio energetico, le luminarie che faranno splendere le viuzze del centro città e quelle dei borghi «grazie al sostegno della attività economiche che stiamo coinvolgendo nell’iniziativa» sottolineano Vimini, Frenquellucci e Santini. Torna, con una nuova location, anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio che sarà in largo Aldo Moro, per allungare la passeggiata del Natale facendola “vista mare”.

Frenquellucci, Santini e Vimini

Il via ufficiale di “Pesaro nel Cuore” sarà dato, come anticipato dal sindaco Ricci agli Stati Generali del Turismo, domenica 26 novembre. «Quando saremo già Capitali in carica, considerato che Bergamo e Brescia concluderanno il loro programma il 19 dicembre. A partire da quella data, daremo il via agli appuntamenti nel segno de “La natura della cultura” di Pesaro 2024, e agli oltre 1000 eventi che costelleranno l’anno da Capitale». Tra questi, inserito nel cartellone di “Pesaro nel Cuore”, anche il CaterCapodanno di Rai Radio2, «speciale perché sarà l’avvio ufficiale del 2024» ha aggiunto il sindaco Ricci e perché regalerà una festa popolare, in diretta radio nazionale, insieme a grandi ospiti – guidati dai conduttori del programma Caterpillar Massimo Cirri e Sara Zambotti e a tanta musica.

In centro storico saranno allestite 4 aree con illuminazioni rappresentanti soggetti natalizi; piazzale Lazzarini, accoglierà gli stand del mondo solidale di Pesaro; eventi e performance artistiche e di danza riempiranno l’intero Q1 caratterizzato dalla moquette rossa e dagli allestimenti realizzati dal liceo artistico Mengaroni. E ci saranno anche le bande musicali a fare festa, in tutta la città, con le note più coinvolgenti del Natale.