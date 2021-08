Pesaro, il campo da basket di Villa San Martino sarà ecosostenibile

Bando pubblico per il playground di via Ponchielli: si useranno materiali innovativi e gomma riciclata. Pronto a settembre

PESARO – Il campo da basket? Ecosostenibile. Sarà la combinazione di materiali innovativi, performanti ed ecosostenibili e una grafica inedita, dal taglio geometrico ad esaltare spazi e gioco, a dare nuovo lustro al campo da basket di Villa San Martino. Ad annunciarlo è il bando pubblicato dal Comune di Pesaro, rivolto a grafici, designer e architetti, chiamati a ideare il nuovo playground che identificherà l’impianto di via Ponchielli.

Un intervento di riqualificazione complessivo del campo che partirà a fine mese, con i lavori per il rifacimento della superficie sportiva il cui termine è previsto entro settembre. Il nuovo playground sarà realizzato con materiali frutto di un’innovativa tecnologia promossa e supportata da Ecopneus scpa di Milano «per favorire un sempre maggiore impiego della gomma riciclata in quegli impieghi, come appunto i campi da basket, dove il suo utilizzo consente di migliorare le performance a livello sportivo rispetto alle soluzioni convenzionali e a salvaguardare l’ambiente» precisa Mila Della Dora, assessora alla Coesione e al Benessere.

Entro la fine dell’estate il campo simbolo della storia cestistica pesarese avrà dunque una superficie tutta nuova sia nel materiale, sia nell’immagine. Grafici, designer e creativi che parteciperanno al bando del Comune, saranno infatti chiamati a progettare l’immagine che sarà riportata sullo stesso da Ecopneus.

Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione nominata dall’Amministrazione comunale sulla base dei seguenti criteri: immediatezza comunicativa; originalità, creatività dell’immagine e dei colori. L’ideatore del disegno – che dovrà contenere segni geometrici e astratti e il logo WEPESARO “Città europea dello sport” – potrà apporre la propria firma sul campo da basket, parteciperà all’inaugurazione ufficiale dello stesso e riceverà il contributo di 800 euro.

La documentazione per partecipare al bando deve essere inviata esclusivamente tramite Pec all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it (capienza massima della casella è pari a 40 MB) entro e non oltre le ore 13:00 del 31 agosto 2021. L’oggetto della Pec dovrà essere: “Avviso pubblico per l’ideazione del playground del campo da Basket di Villa San Martino”.