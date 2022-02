Pesaro, i poliziotti rintracciano il truffatore e la vittima viene risarcita

PESARO – L’importanza di denunciare, anche quando si pensa che i propri soldi siano spariti dopo la truffa.

Episodio a lieto fine invece per un cittadino vittima di una truffa online. Qualche tempo fa un pesarese aveva acquistato su un portale di vendite online un oggetto per un valore di 600 euro. Ma non lo ha mai ricevuto, né ha mai visto i soldi indietro.

Ha sporto quindi querela contro ignoti presso l’ufficio denunce della questura. Le successive indagini della squadra di PG dell’ufficio prevenzione hanno permesso di risalire al truffatore tramite il sistema di pagamento utilizzato.

Il truffatore, per tramite del suo avvocato, ha contattato il denunciante risarcendo per intero la somma pagata dall’uomo.

Questo per sottolineare l’importanza di denunciare eventi delittuosi di cui si è vittima, ma anche a sottolineare il complesso lavoro degli operatori di Polizia, che ha permesso tra lo stupore del cittadino di rientrare in possesso della somma truffaldinamente sottratta.