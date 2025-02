Pesaro, i ladri si arrampicano sulla grondaia e fanno razzia in una casa

PESARO – I proprietari sono fuori a cena e i ladri ne approfittano. È successo l’altra sera a Villa Fastiggi. I ladri hanno preso di mira un’abitazione dove in quel momento i proprietari non erano in casa, presumibilmente intorno alle 22. L’appartamento si trova lungo via Finali in una zona abbastanza centrale. La famiglia era fuori a cena e quando è tornata ha trovato l’appartamento a soqquadro con il passaggio dei ladri che hanno rovistato ovunque alla ricerca di denaro, gioielli e oggetti preziosi portandosi via un bottino ancora da quantificare.

L’appartamento non era al piano terra ma per i ladri-acrobati è stato facile raggiungere il balcone arrampicandosi per la grondaia.

Una volta arrivati sul terrazzo sono riusciti a forzare con relatività facilità la porta-finestra che pure era con i doppi vetri. Per entrare all’interno hanno utilizzato la classica tecnica del foro nell’infisso che ha poi fatto cedere la maniglia. Una volta trovato e trafugato quanto cercavano se ne sono andati senza che nessuno dall’esterno si accorgesse di nulla: nessuno tra i vicini ha notato presenze sospette o rumori dubbi.

Il modus operandi ricalca altri colpi messi a segno negli ultimi tempi in altri quartieri cittadini come Villa San Martino, Pantano, Muraglia, Loreto, Colombarone.