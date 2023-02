Pesaro, hotel Clipper e Imperial: ecco la quarta stella tra storia e futuro

PESARO – Hotel Clipper e Hotel Imperial, ecco la quarta stella. «Sono stati la grande professionalità, costruita con l’esperienza diretta e la formazione continua, gli investimenti costanti, la moltiplicazione dei servizi offerti alla clientela, ad aprire il varco alla 4 stella per l’Hotel Clipper», spiegano dalla struttura.

Un hotel che ha fatto la storia del turismo pesarese, tanto che era presente addirittura nelle cartoline della città insieme al Teatro Rossini, Rocca Costanza ed il Palazzo Ducale. Non è il primo riconoscimento per un hotel cha vanta con la Famiglia Gasparini ben 53 stagioni di lavoro. Sempre certificato di eccellenza Tripadvisor, marchio di qualità Regione Marche, presente nelle guide Lonely Planet e Michelin.

Il Clipper e la sua celebre scalinata

«Il Clipper, pur mantenendo l’unicità del suo stile Liberty, è stato ristrutturato costantemente rimanendo sempre al passo con i tempi. Solo negli ultimi anni abbiamo fatto investimenti per oltre 2 milioni di euro, un restyling quasi completo – spiega Vanessa Gasparini, proprietaria dell’hotel – . Per noi la quarta stella è un importante ritorno al passato, l’hotel era infatti di prima categoria. A quel tempo non esisteva la classificazione in stelle».

Il Clipper, nato nella seconda parte degli anni ’50 come hotel di lusso, ha ospitato personaggi di spicco, dello spettacolo e della politica. A salire la monumentale scalinata del Clipper c’era nei primi anni 70, il grande tenore Mario Del Monaco che trascorreva qualche giorno a Pesaro pernottando sempre al Clipper. Non mancava di farsi notare con la sua Rolls Royce appositamente parcheggiata sul marciapiede. Non saliva finché il gestore, Caride Gasparini, non gli andava incontro.

Ma gli aneddoti accaduti in questi 53 anni di stagioni che la famiglia Gasparini può raccontare sono tanti.

Maria Giovanna Elmi, Toto Cutugno, Patty Pravo, Edoardo Bennato, Peppino di Capri, Remo Girone e tanti altri nomi famosi dello spettacolo sono passati per l’Hotel di viale Marconi. Mentre tra i politici hanno soggiornato da Gianni de Michelis a Ettore Rosato.

Tutto nasce da Caride e Anna Gasparini, che lo prendono in gestione nel 1971. Con il passare del tempo, anche i figli Vanessa e Roberto, iniziano a collaborare all’interno della struttura.

«C’è una rinnovata consapevolezza da parte degli albergatori della necessità di avere strutture al passo con i tempi – continua Roberto Gasparini, proprietario della struttura – anche per alzare la qualità del turismo che sceglie Pesaro come destinazione».

Quarta stella anche per l’Hotel Imperial di Roberto Signorini. Anche in questo caso una storia di ospitalità e di passione, con una struttura rinnovata, con ampie camere, piscina semi-olimpionica, posizionato fronte mare e a due passi dal centro storico. E un’attenzione particolare per le famiglie.