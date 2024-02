Pesaro, il gruppo Lingbergh a caccia di personale. «Crediamo nel turismo e nel potenziale della città»

Open day il 9 marzo per i candidati. Nardo Filippetti: «Accoglienza e ospitalità per la città capitale della cultura»

PESARO – Stagione estiva, il gruppo Lindbergh Hotels&Resorts a caccia di personale.

Il gruppo gestisce otto alberghi (4 e 5 stelle) per oltre mille camere complessive tra la Sicilia, l’Emilia-Romagna, l’Umbria e le Marche e impiega fino a 500 dipendenti, organizza un ‘Recruiting day 2024’ dedicato alla selezione di nuovo personale per la stagione 2024 da impiegare nelle tre strutture del gruppo a Pesaro: l’Excelsior (5 stelle), il Nautilus (4 stelle) e il Charlie in Pesaro (4 stelle). Il gruppo è alla ricerca di addetti da inserire nei seguenti reparti: Sala, Cucina, Piani, SPA, Spiaggia, Ricevimento e Commerciale.

L’open day si terrà sabato 9 Marzo dalle ore 10 alle ore 18 presso l’hotel Charlie in Pesaro. I candidati dovranno presentarsi con il proprio curriculum vitae ed una lettera di presentazione.



«Il recruiting day che si terrà sabato 9 Marzo proprio per venire incontro alle esigenze lavorative di tutti i possibili candidati – premette il presidente di Lindbergh Hotels&Resorts Nardo Filippetti – Non si tratta solo di offrire un’opportunità di collaborazione ma anche di far entrare in contatto i candidati con la filosofia ed i valori del nostro gruppo che si basano su accoglienza, ospitalità, professionalità e dedizione all’ospite. Con un’iniziativa come il ‘Recruiting day’ cerchiamo di rispondere alle esigenze delle nostre strutture facendo emergere nuove professionalità e continuiamo ad investire nel nostro territorio creando posti di lavoro e sviluppo economico perché crediamo nelle potenzialità turistiche della città anche in vista di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024».