PESARO – Sono ritenute molto gravi le condizioni della donna soccorsa nella giornata del 5 giugno sul litorale di Ponente all’altezza dello stabilimento Bagni Ridolfi. La donna, una 60enne, stava nuotando non distante dalla riva quando avrebbe accusato un malore: ben presto i presenti, notando la donna priva di coscienza, hanno allertato i soccorsi che si sono precipitati sul luogo con due ambulanze ed hanno tentato di rianimare la signora.



Sul posto per gli accertamenti di rito anche gli uomini della Capitaneria di porto locale. La donna è stata poi trasferita al nosocomio locale in codice rosso.



L’accadimento ha scosso non poco i presenti: purtroppo la stagione balneare marchigiana è già stata costellata di diversi malori avvenuti proprio in acqua. Essendo la stagione appena iniziata, non ancora tutto il litorale è vegliato dall’importante servizio dei bagnini di salvataggio.