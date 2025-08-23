Pesaro, buona la prima per il Good Pesaro Sound: il festival pensato da giovani e per i giovani

PESARO – Tre serate pensate per i giovani e dai giovani del territorio con dj set, a ingresso gratuito a piazzale della Libertà. Ecco la prima edizione del festival di musica “GPS – Good Pesaro Sound”. E venerdì sera tutti hanno ballato alla Palla di Pomodoro. I dj hanno coinvolto tutte le generazioni.

Lo hanno annunciato il sindaco Andrea Biancani; il vicesindaco Daniele Vimini; l’assessora alle Politiche giovanili, Camilla Murgia; l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora assieme a Mattia Morganti, conosciuto come il Pesarese e titolare della pagina Instagram Welcome to Pesre, ed Elia Pantaleoni, in arte Elion Dj, entrambi a capo dell’associazione Pesaro è una Donna Intelligente, che organizza le tre serate.

«Come sindaco, fin dal mio insediamento, ho sempre cercato di lavorare alla realizzazione di eventi pensati anche per i giovani della città. Per questo, mi fa particolarmente piacere che sia arrivata la proposta da Mattia ed Elia, due ragazzi pesaresi che in questi anni sono sempre stati in prima linea per la città e per la movida locale. Il fatto che si siano messi a disposizione dell’Amministrazione comunale segna un momento storico e di svolta, importante nel dialogo con le giovani generazioni: finalmente siamo riusciti a condividere e costruire insieme un progetto», ha precisato il sindaco Biancani.

«Un’idea bellissima – quella dei due ragazzi pesaresi – capace di coniugare lo svago per i giovani, in una delle zone più belle della città, senza tralasciare una componente solidale. Abbiamo messo a disposizione dei nostri giovani l’area della Palla di Pomodoro, per un festival inedito». Infatti, grazie al ricavato delle tre serate, l’associazione riqualificherà un’area pubblica e verde in città.

A spiegare l’iniziativa, Morganti e Pantaleoni: «Volevamo realizzare qualcosa che potesse avere un risvolto utile anche per la nostra città – raccontano -, troppo spesso le feste vengono viste come qualcosa di frivolo o persino sbagliato, ma noi crediamo che la musica e il divertimento possano avere anche un significato profondo, positivo e costruttivo», e in questo caso è nel vero senso della parola. «Con il festival GPS – Good Pesaro Sound, e con la collaborazione gratuita di circa 30 dj del territorio coinvolti, vogliamo dimostrare che stare insieme, ballare e fare comunità può essere un’occasione per lasciare un segno concreto nella nostra città».

Durante le tre serate, sarà possibile acquistare cibo e bevande dagli stand e food truck partner dell’iniziativa, che devolveranno il 20% dei loro incassi al progetto. Sarà inoltre presente un punto di raccolta donazioni libere, non vincolanti per l’ingresso gratuito. Il Comune ha già fornito agli organizzatori una lista di quattro aree verdi cittadine che necessitano di interventi, come l’acquisto di nuovi arredi urbani, giochi o illuminazione: «Questo, per facilitare il raggio di azione e renderlo anche più utile in termini di riqualificazione. Abbiamo presentato agli organizzatori una lista di 4 parchi della città che hanno, più di altri, bisogno di interventi», precisano sindaco e assessore elencando le quattro zone individuate, che sono: «il parco pubblico in via Kennedy, il parco pubblico di Soria (davanti alla scuola Dante Alighieri), il parco pubblico in via Fellini (zona Celletta) e il parco pubblico Maestri del Lavoro (zona 5 Torri)». L’area che verrà riqualificata dall’associazione sarà scelta direttamente dagli utenti, che potranno votare tramite sondaggio, che verrà pubblicato oggi pomeriggio nella pagina Welcome to Pesre .

Tutte le serate si terranno dalle ore 20.30 all’1 di notte, in piazza della Libertà, nelle seguenti date:

Venerdì 22 agosto

Giovedì 28 agosto

Venerdì 5 settembre

Gli sponsor che, per ora, aderiscono all’evento sono: Urbico, Caletta, Pizzeria Truffo via del Novecento, Auto Centrale, Boom store, Autoscuola Dino, Benevierre, Menta e Rosmarino, Lorenzo Bernardini, Sushi Amici viale Trieste, Bagni zona 27, Hotel flying, Creamglasse, Itaca, Gelateria Enemi.