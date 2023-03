Pesaro, gira con quattro coltelli e un’ascia nello zaino: giovane denunciato

PESARO – Gira coi coltelli nello zaino, scatta la denuncia. Venerdì pomeriggio gli agenti della squadra volante della questura di Pesaro hanno fermato una macchina con a bordo dei giovanissimi, appena neo maggiorenni.

Dal controllo è emerso che nello zaino di un 19enne, di origini ucraine, c’erano quattro coltelli serramanico e un attrezzo a forma di ascia. Il giovane ha detto di non sapere che non si potevano portare le lame liberamente in giro. Ma gli agenti lo hanno denunciato per porto ingiustificato di armi da taglio. Il ragazzo è incensurato.