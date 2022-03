Pesaro, i giovani in piazza per sensibilizzare la politica al cambiamento climatico

Fridays for Future in piazza del Popolo: «Vogliamo avanzare delle proposte al consiglio comunale per un percorso ambientalista»

PESARO – In piazza per sensibilizzare la politica sul cambiamento climatico.

Fridays For Future di Pesaro e Urbino ha manifestato in Piazza del Popolo il 25 marzo, per chiedere azioni concrete ai comuni al fine di contrastare il cambiamento climatico in atto, il quale mette a rischio non soltanto il nostro pianeta, a anche tutti noi che lo abitiamo.

«Le catastrofi ambientali a cui abbiamo assistito negli ultimi anni – spiegano gli organizzatori – molte ancora in corso tutt’ora, sono chiari segni che la politica ambientale, fatta sia a livello globale che nazionale, non è sufficiente e va migliorata aumentandone la portata. A noi si stringono anche i rappresentanti d’istituto delle scuole di Pesaro, un coinvolgimento non difficile da comprendere in quanto i giovani sono una generazione con tanto da offrire ma ancora poco ascoltata. È per questo che intendiamo – a conclusione della manifestazione – avanzare delle proposte al Consiglio comunale di Pesaro. Azioni semplici che però vorranno rimarcare un percorso ambientalista che in questa città conosciamo».

Anche lo SPI della CGIL della Provincia di Pesaro Urbino ha sostenuto questa manifestazione: «Lo SPI sindacato pensionati della Cgil di Pesaro Urbino venerdì sarà in Piazza del Popolo assieme alle ragazze e ai ragazzi di Friday For Future a sostegno delle loro motivazioni, perché vogliamo che i nostri figli e nipoti abbiano un pianeta migliore. Anche in questi tempi difficili, dettati ancora da pandemia e guerra, ognuno di noi può agire per migliorare la situazione ambientale ed essere portatore vero di un cambiamento della società intera».