Pesaro, tre giornate della solidarietà nel ricordo di Don Gaudiano

Appuntamento il 9-10-11 ottobre 2021. Ricci, Ceccarelli, Mengucci: «Il suo esempio ci sarà d’aiuto per ripartire»

PESARO – A 28 anni dalla scomparsa di Don Gaudiano, Pesaro celebra l’uomo del fare con una tre giorni di appuntamenti. «Un momento per riflettere sui temi della solidarietà, seguendo il grande esempio di Don Gaudiano, l’uomo del fare – hanno ricordato il sindaco Ricci, l’assessore alla Crescita Giuliana Ceccarelli e alla Solidarietà Sara Mengucci -. Le sue opere e il suo pensiero hanno cambiato la nostra città. Il suo esempio ci sarà d’aiuto per la ripartenza in questa delicata fase di transizione, dove ci troviamo ad affrontare da una parte l’aumento delle fragilità causate della pandemia e dall’altra il tema dell’integrazione che porterà la nostra città a vivere nuove sfide legate all’accoglienza. Diminuire le ingiustizie e le disuguaglianze, è questa la sfida quotidiana che dobbiamo portare avanti nel nome di Don Gaudiano».

L’idea di queste giornate, volute da Comune di Pesaro, Fondazione Don Gaudiano, Ceis Pesaro, è quella di elaborare e muoversi tempestivamente sui bisogni sociali.

Il programma:

SABATO – 9 OTTOBRE 2021

ore 15.30 al Cinema Teatro Loreto – Pesaro

PER EDUCARE: PASSIONE, FIDUCIA E SPERANZA

Mariolina Ceriotti Migliarese – Neuropsichiatra e psicoterapeuta

Presenta: Ivano Dionigi – Presidente Fondazione Don Gaudiano Onlus

Intervengono:

Roberto Drago

Marcella Tinazzi

Don Giuseppe Fabbrini

Domenico Azzolini

Giulio Damiani

DOMENICA – 10 OTTOBRE 2021

ore 18.30

SANTA MESSA IN CATTEDRALE

LUNEDI – 11 OTTOBRE 2021

ore 9.30 al Teatro Sperimentale

“È UN UOMO E BASTA!”

Incontro con i ragazzi/e delle scuole medie superiori della città:

Presentazione del concorso pubblico promosso dalla Fondazione don Gaudiano Onlus aperto alle classi 3° e 4° per l’ideazione e la produzione di cortometraggi che siano narrazioni, interpretazioni e vissuti sul tema “È un uomo e basta !” (Estratto da una riflessione di don Gaudiano del 1991)

A seguire lo spettacolo teatrale: “LEZIONE DI SCUOLA” il Porto Ceis – Pesaro