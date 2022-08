Breve disavventura nella zona del parco Miralfiore. La madre ha subito dato l'allarme e il caso si è risolto in pochi minuti

PESARO – Resta chiuso dentro l’auto, momenti di tensione martedì sera nella zona del parco Miralfiore.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un bimbo rimasto chiuso dentro l’auto. Stava giocando con il telecomando dell’auto e si è chiuso all’interno per errore. La mamma era fuori e non si riusciva ad aprire il veicolo così è scattato l’allarme.

I vigili del fuoco in breve tempo hanno aperto l’auto e il bambino ha riabbracciato la madre.