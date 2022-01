Pesaro, già attivo il prezzo calmierato per le Ffp2 nelle farmacie comunali

PESARO – Già attivo il prezzo calmierato per le mascherine Ffp2. Nelle nove farmacie comunali di Pesaro e in quella di Gabicce Mare sono disponibili le mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 0,75 euro. Il presidente di Aspes spa Luca Pieri, in qualità di vicepresidente nazionale Assofarm, ha partecipato l’altro giorno all’incontro in videoconferenza tra il commissario per l’emergenza Covid-19 generale Francesco Figliuolo e le associazioni di categoria.

«La volontà comune alla luce delle nuove misure introdotte dal Governo per combattere l’emergenza sanitaria, che prevedono l’obbligatorietà della mascherina Ffp2 in vari ambiti (teatri, cinema, mezzi di trasporto pubblico, funivie, cabinovie, seggiovie impianti sportivi al chiuso etc.), è quella di non pesare sulle tasche dei cittadini – spiega Luca Pieri – Le farmacie, confermando il proprio ruolo di primo presidio del sistema sanitario sul territorio, hanno mostrato nuovamente una forte attenzione e sensibilità alle esigenze dei cittadini. E nelle farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare il prezzo calmierato viene già applicato anche se l’accordo, condiviso da tutti ma non ancora sottoscritto, entrerà pienamente in vigore probabilmente solo la prossima settimana in altre parti d’Italia. Grazie alla professionalità e allo spirito di abnegazione dei nostri farmacisti le farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare continuano ad essere il front office del cittadino con il sistema sanitario, protagoniste in questi quasi due anni di importanti ed efficaci iniziative nella lotta all’emergenza sanitaria come, solo per citarne alcune, l’esecuzione dei tamponi rapidi, la somministrazione dei vaccini e la prenotazione dei vaccini per le categorie più fragili oppure la vendita di mascherine a prezzo calmierato».

Le farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare:

Farmacia comunale Cattabrighe – Strada della Romagna 97/4 Pesaro

Farmacia comunale Villa San Martino – Via Solferino, 68 Pesaro

Farmacia comunale Centro – Strada Adriatica, 48 Pesaro

Farmacia comunale Muraglia – Via Commandino Federico, 36 Pesaro

Farmacia comunale Pantano – Via Fratelli Dandolo, 6 Pesaro

Farmacia comunale Soria – Via Laurana Luciano, 4 Pesaro

Farmacia comunale Villa Fastiggi – Via Fastiggi Pompilio, 74 Pesaro

Farmacia comunale Andrea Costa – Via Giolitti Giovanni, 161 Pesaro

Farmacia comunale Zona Mare – Viale Fiume, 95 Pesaro

Farmacia comunale Gabicce Mare – Via Gaetano Donizetti 16, Gabicce Mare