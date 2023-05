Città sott'acqua, disagi e allagamenti. Squadre operative in campo e riunioni costanti per il monitoraggio di fiumi e strade

PESARO – Pesaro sott’acqua. Il maltempo non ha dato tregua e persino il Genica è esondato in alcuni punti della città, nella zona di Loreto facendo allagare il sottopasso che dal centro va verso la zona di Montegranaro. Un video diventato virale su social e messaggistica mostra l’allagamento completo del sottopassaggio per le auto, impraticabile.

Chiuse per allagamento anche via Belgioioso, via Mirabelli, via Madonna di Loreto (lato cimitero), Sottopasso San Decenzio, Sottopasso Madonna di Loreto, Sottopasso via Gradara, Sottopasso via Milano.

Allagamenti anche al sottopasso pedonale di via La Marca e strada Mirabelli, ma anche in altre zone della città. La centrale operativa è sul campo con protezione civile e vigili del fuoco. Riunioni costanti tra i tecnici per il monitoraggio di fiumi e strade.

Chiuse al traffico per allagamento Strada di Fontesecco, nel tratto che va da via In Sala a via Lago Maggiore e sottopasso di via Rossi. Strada dell’Acquabona e strada Ponte Valle per frana, e Strada Roncaglia.

Chiuse per maltempo la strada provinciale 111 ‘Tarugo’ tra Acqualagna e Pergola, la strada provinciale 18 da Lunano a Frontino, la strada provinciale 21 tra Urbania e Piobbico, la strada provinciale 130 ‘Valle di Teva’ tra Conca e Fogliense e la strada provinciale 32 Mombaroccese.