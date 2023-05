Pesaro, Gambini: «Parcheggio selvaggio e furti di bici, il deposito alla stazione avrà pochi posti»

PESARO – Pochi spazi per le biciclette alla stazione, le critiche del consigliere d’opposizione Prima C’è Pesaro. Emanuele Gambini non è affatto soddisfatto del piano triennale delle opere che prevede un deposito e un bike hub alla stazione. «Sono stato costretto a ritirare la mia mozione con la promessa che il Comune avrebbe dato risposte alle necessità di una città che si forgia di essere città della biciletta. Ma rispetto al nuovo parcheggio è un buon inizio ma sono pochi i 32 posti + 8 per bici elettriche, si poteva fare di più. Non possiamo più tollerare il parcheggio selvaggio e non si possono avere 3 furti al giorno di media o vedere le bici legate ai pali o alle piante».

Le attuali rastrelliere

Il consigliere di Prima c’è Pesaro chiedeva un parcheggio con rastrelliere su più livelli per ottimizzare gli spazi sul modello tedesco o olandese con chiusura perimetrale, cancello di ingresso e videosorveglianza.