Pesaro, Galleria Roma e le polemiche di Fdi: «I residenti hanno fatto la loro parte, il Comune no»

Per Bettini e Boresta, «serve una riqualificazione del pavimento in gomma. Ricci e Pozzi avevano fatto promesse»

PESARO – Galleria Roma, la riqualificazione è ancora da farsi e i residenti e commercianti protestano.

Una situazione condivisa da Fratelli d’Italia con Serena Boresta e Alessandro Bettini: «La giusta protesta dei residenti e delle attività commerciali che gravitano sulla Galleria Roma va pienamente condivisa. Sono anni che si chiede all’amministrazione comunale di intervenire con la riqualificazione della Galleria attraverso una dignitosa pavimentazione che sostituisca il nero e antiestetico pavimento in gomma ma tutte le promesse sono state disattese. Eppure, la Galleria Roma rappresenta il passaggio pedonale obbligato tra i grandi parcheggi al servizio della città e il centro storico. L’amministrazione comunale con il sindaco Ricci e gli assessori competenti hanno voluto riqualificare via Curiel perché doveva essere la porta d’ingresso verso il teatro Rossini, piazzale Lazzarini, via Pessari e via Branca, spendendo migliaia di euro ma hanno dimenticato completamente la Galleria. Come spesso accade a Pesaro questa amministrazione “fa le cose a metà” creando un’altra incompiuta».

I consiglieri del quartiere centro, dal loro insediamento, avevano rilevato la criticità della zona, «abbandonata al degrado e all’incuria per colpa dell’amministrazione, tanto che durante le feste di Natale, negli anni passati, per rendere più accoglienti quegli spazi, avevano posizionato un albero e organizzato una piccola manifestazione, oltre ad aver fatto rimuovere decine di biciclette, spesso abbandonate da tempo ma la riqualificazione complessiva spetta al Sindaco e all’assessore Pozzi, pronti ai proclami ma latitanti nell’agire. Siamo l’anno di Pesaro città della cultura ma certo non del decoro per un luogo che sarà attraversato dalla maggior parte dei turisti che verranno a visitare Pesaro in quest’anno.

D’altronde va sottolineato che anche i condomini della Galleria Roma non si sono tirati indietro ed hanno fatto la loro parte accollandosi le spese tecniche per la verifica sulla stabilità del solaio e detto accertamento ha dato esito positivo e dunque non sussiste alcun impedimento tecnico al rifacimento della pavimentazione. Noi consiglieri del quartiere centro auspichiamo che l’amministrazione comunale dia seguito, una volta per tutte, alle promesse fatte ai residenti anche se i tempi sono ormai scaduti per l’anno 2024».