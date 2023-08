Pesaro, Gabicce e Gradara: la notte delle candele più glamour della riviera

Attesa per il concerto “Ballamondo” di Mirko Casadei e degli Avion Travel alla Palla. A Gabicce “Beach-nic in White” e dj set; a Gradara tre eventi dedicati alle stelle

PESARO – Ultimi dettagli per “Candele sotto le stelle”, l’appuntamento più glamour dell’estate da Capitale di Pesaro2024, pronto a illuminare, nella notte di San Lorenzo di giovedì 10 agosto, la Riviera del San Bartolo, con migliaia di fiammelle accese lungo tutto il litorale da Pesaro a Gabicce passando per il San Bartolo e Gradara.

«Sarà una cartolina unica e bellissima dei nostri luoghi , durante la quale divertirsi con leggerezza ed eleganza indossando l’ormai immancabile dress code bianco, partecipare alle cene sulla battigia, vivere le proposte musicali e d’intrattenimento selezionate, ammirare le più di 20mila candele che sostituiscono la luce artificiale (circa 20 quintali di fiammelle) e collocate anche tra le onde degli 80 stabilimenti partecipanti dislocati nei 7 chilometri di litorale da oltre 50 volontari sottolineano il sindaco Matteo Ricci, il vicesindaco assessore alla Bellezza Daniele Vimini, l’assessora alla Partecipazione Francesca Frenquellucci.

Piazzale della Libertà, sarà illuminato dalle candele a forma del logo di “Pesaro 2024” e dalla musica dei protagonisti della serata (alle ore 22): Mirko Casadei Popular Folk Orchestra salirà sul palco della “Palla” insieme alla Piccola Orchestra Avion Travel per “Ballamondo”, grande spettacolo musicale durante il quale saranno rivisitati i pezzi storici della tradizione popolare Casadei e non solo, creando un percorso di contaminazione e sperimentazione. Per agevolare la fruizione in sicurezza del concerto, è prevista la chiusura al traffico di viale della Repubblica nel tratto compreso tra viale Trento e Trieste; per accedere alla zona di levante – dove si svolgerà, dalle 20 alle 21, lo spettacolo di pizzica salentina insieme alla compagnia Chora – sarà possibile percorrere via Verdi o via Mascagni.

E sempre per agevolare i visitatori di “Candele sotto le stelle”, il Comune di Pesaro ha previsto il potenziamento delle navette gratuite che dal parcheggio San Decenzio condurranno in viale Trieste, Sottomonte e Baia Flaminia con partenze ogni 15 minuti, dalle 20 all’1 di notte. Sarà così più semplice raggiungere le spiagge della città che, per la notte di San Lorenzo, hanno organizzato cene sulla battigia, spettacoli, esibizioni, ballo (pizzica anche in piazzale Europa con l’Asd La Musica dell’anima dalle 20 alle 21) e iniziative che, come previsto dalla deroga indicata dall’ordinanza sindacale n. 1657, potranno proseguire fino alle ore 3 dell’11 agosto (ad esclusione degli stabilimenti del litorale prospiciente viale Trieste, che potranno rimanere aperti fino alle ore 1:00).

Da domattina, saranno inoltre disponibili all’InfoPoint sotto i portici del Comune (piazza del Popolo 7; dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, fino ad esaurimento scorte), le magliette di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura, da sfoggiare in occasione della notte più glamour e magica dell’estate, e che si potrà ottenere presentando il coupon pubblicato nell’edizione di Pesaro del quotidiano Il Resto del Carlino di domani, mercoledì 9 agosto.

La notte di San Lorenzo, sarà anche musica, eventi, candele e dress code bianco anche a Gradara che ha presentato la proposta elaborata dal Comune e da Gradara Innova per “Candele sotto le stelle”. Le storiche mura si tingeranno di bianco, coloro che vestiranno di questo colore avranno libero accesso ai panoramici camminamenti di ronda. Nella rocca demaniale previste tre iniziative sul tema delle stelle: alle ore 20, “Bagni di suoni e poesie“, meditazione poetica immersiva guidata da Alessia Serretti Gattoni (gratuito su prenotazione); ore 21, “Armonia delle sfere“, conferenza spettacolo con il M° Fabrizio Lepri, violista specializzato in musica rinascimentale e barocca (gratuito su prenotazione); dalle 21 alle 23, “…Uscimmo a riveder le stelle“, uno sguardo scientifico e accurato alle stelle guidato dall’astrofilo Mario Magio (per i possessori del biglietto della Rocca). A Gabicce Mare, alle ore 20, nella spiaggia libera Sottomonte ci sarà il Beach-nic in White, cena a lume di candele vestiti di bianco organizzata dall’associazione giovanile “Chi burdel ad Gabec”. Dalle 22 in poi, il dj set “Adriatic Dancing” che vedrà alla consolle i dj Gabo, Zango e Pierfe. Una linea di candele e luci sulla sabbia farà da cornice alla spiaggia e alle iniziative a tema organizzate da: Mississippi, Bagni 18, Bagni 19 e Bagni 24. Il centro di Gabicce Mare si animerà con il gruppo itinerante Zastava Orkestar, proposta di spettacolo della fondazione Visit Gabicce, con il contributo del Comune.