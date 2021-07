Il colpo in via Adda, a Cattabrighe, di una banda ben organizzata. Sul posto i poliziotti che hanno avviato le indagini

PESARO – Colpo in villa, i ladri tagliano la cassaforte. Èsuccesso lunedì sera quando dei malviventi, ben organizzati e che probabilmente avevano scelto con cura il loro obiettivo, si sono presentati in via Adda a Cattabrighe. Qui approfittando di una finestra sul retro sono entrati e hanno messo tutto a soqquadro.

Armadi, cassetti, contenitori: tutto rovesciato a terra in cerca di denaro e contanti. Finchè hanno trovato la cassaforte a muro. Avevano con loro una smerigliatrice e l’hanno aperta sul posto.

Hanno preso ori per un valore ancora da quantificare, poi sono scappati. I proprietari, tornati in casa la sera, non hanno potuto far altro che denunciare il furto alla Polizia.

Qualche settimana fa i ladri avevano colpito a Vismara, con le stesse modalità, tagliando la cassaforte. Segno che le bande di ladri professionisti sono tornate.