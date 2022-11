Pesaro, furto di tubi di rame: 37enne condannato

PESARO – Sorpreso a rubare grossi tubi di rame, condannato. Gli agenti della Volante della Questura di Pesaro hanno arrestato un cittadino italiano, di 37 anni, pizzicato a rubare grossi tubi di rame all’interno di un deposito per materiali edili sulla Montelabbatese.

Ad accorgersi della sua presenza, nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, il proprietario del capannone che ha subito avvisato la Questura. La volante è intervenuta immediatamente e lo ha colto in flagranza di reato.

L’uomo, residente in provincia di Pesaro, aveva già ricevuto un foglio di via obbligatorio e contestuale divieto di far ritorno nel Comune di Pesaro per due anni, emesso nei suoi confronti dal Questore. È stato anche denunciato per la contravvenzione a tale divieto. L’arresto è stato convalidato.

Giudicato con rito abbreviato, difeso dall’avvocato Stefano Vichi, è stato condannato a 6 mesi di reclusione.