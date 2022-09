Pesaro, furto con spaccata alla concessionaria: rubate tre moto da cross

Colpo alla Yamaha - D&G in via Sandro Pertini. I ladri hanno prima lanciato un'auto rubata contro la vetrina. Indaga la polizia

PESARO – Furto con spaccata alla concessionaria Yamaha – D&G Motorsport di Pesaro in via Sandro Pertini.

I malviventi hanno prima scagliato una Mercedes rubata in una concessionaria a Osimo contro la vetrata, poi sono penetrati all’interno. In pochi attimi hanno rubato 3 moto da cross del valore di quasi 30 mila euro. Le hanno caricate su un furgone e sono scappati.



Sul posto è intervenuta la Polizia che ha visionato le immagini di videosorveglianza del locale. Nell’impatto l’auto ha urtato contro una trave di sostegno tanto da danneggiare anche il soffitto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere tutto in sicurezza. Il locale è rimasto regolarmente aperto nella mattina del 7 settembre, mentre fervevano i lavori per sistemare i danni.