Pesaro, sorpreso a rubare tubi di rame in una ditta edile: arrestato

PESARO – Sorpreso a rubare rame, arrestato. Gli agenti della Volante della Questura di Pesaro hanno arrestato un cittadino italiano, di 37 anni, sorpreso a rubare grossi tubi di rame all’interno di un deposito per materiali edili sulla Montelabbatese.

L’uomo, residente in provincia di Pesaro, aveva già ricevuto un foglio di via obbligatorio e contestuale divieto di far ritorno nel Comune di Pesaro per due anni, emesso nei suoi confronti dal Questore. È stato anche denunciato per la contravvenzione a tale divieto.

L’arresto è stato convalidato.