Pesaro, sorpresi a spingere uno scooter rubato: tre minorenni denunciati

La volante della polizia ha notato tre giovani in zona mare. Avevano anche un cacciavite per lo scasso. Ecco i dettagli

PESARO – Scooter appena rubato, denunciati tre minorenni. Il fatto è avvenuto attorno all’una della notte tra lunedì e martedì. I poliziotti della volante stavano facendo una serie di controlli del territorio quando hanno visto tre giovani spingere un motorino spento in zona mare. Visto l’orario e la strana circostanza si sono fermati per approfondire la questione.



Gli agenti hanno verificato che lo scooter era stato rubato pochi minuti prima e hanno incalzato i giovani che hanno ammesso senza troppe resistenze di averlo preso poco prima. Loro sono tre 17enni pesaresi, tutti residenti in città. Per loro è scattata la denuncia per furto. I poliziotti gli hanno trovato addosso anche un cacciavite molto probabilmente utilizzato per lo scasso del motorino parcheggiato.



Un altro caso in cui minorenni sono coinvolti in reati. Baby gang che negli scorsi mesi sono state protagoniste di episodi di cronaca, vandalismi e furti. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale a una decina di giorni fa quando due sedicenni furono denunciati per l’incendio di alcuni veicoli e cassonetti.