Pesaro, ruba il portafogli alla guardia giurata al pronto soccorso: denunciato

PESARO – Rubato il portafoglio alla guardia giurata del pronto soccorso, denunciato il responsabile.



Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì quando l’addetto alla sicurezza dell’ospedale San Salvatore ha dato l’allarme per la perdita del suo portafoglio. Sul posto è intervenuta la Polizia con la squadra Volante.



I poliziotti sono rimasti nella sala d’attesa e hanno incrociato lo sguardo di un paziente. Si trattava di un volto noto alla Questura, perché in passato aveva avuto dei guai legati al consumo di sostanze stupefacenti. Un uomo di Pesaro, sulla cinquantina, che alla vista dei poliziotti ha dato segnali di nervosismo. Ha cercato di allontanarsi con fare sospetto, cosa che ha portato i poliziotti a fermarlo e fargli qualche domanda.



Messo alle strette rispetto a quanto era successo poco prima, ha ammesso di essere stato lui ad aver rubato il portafoglio. Subito dopo ha fatto ritrovare il borsello da cui aveva sottratto i soldi. Incalzato, ha restituito anche le banconote, qualche decina di euro.

Per questi motivi il 50enne è stato denunciato dagli agenti per furto. La guardia giurata ha riavuto quindi il portafogli e i soldi.