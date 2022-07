Pesaro, ruba pantaloncini per tentare di rivenderli e comprare la droga: arrestato

PESARO – Furto di abbigliamento per rivendere comprare la droga di cui è dipendente. È scattato l’arresto per un 25enne pesarese.

Nel tardo pomeriggio di lunedì (25 Luglio) il ragazzo ha tentato un primo colpo in un negozio di abbigliamento in via Giolitti. Qui avrebbe messo dei pantaloncini in uno zaino, ma i commessi si sono accorti. Sentitosi scoperto, ha lasciato lo zaino nel negozio ed è scappato.

Ma invece di fermarsi, è entrato all’Iper Coop. Qui il suo volto è conosciuto perché legato a dei precedenti furti. Così le guardie giurate lo hanno tenuto d’occhio ed è stata chiamata la volante della polizia.

Il ragazzo ha preso tre pantaloncini e ha cercato di metterseli addosso e di uscire dalla cassa senza spesa. Ma qui è stato fermato e arrestato per furto.



Martedì 26 luglio la direttissima in tribunale a Pesaro. Il giovane è già noto per una serie di piccoli furti, da quello di una bicicletta o altri oggetti, e per un precedente legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ha risposto alle domande del giudice. Ha tentato di giustificare il primo tentativo di furto dicendo che voleva lasciare lo zaino coi pantaloni per chiedere che quei capi gli fossero riservati per un acquisto futuro. La cosa non è risultata molto credibile visto che poco dopo ha consumato il furto.

Ha riferito di aver rubato per cercare di vendere o scambiare quei pantaloncini. Forse per trovare qualcosa da mangiare, viste le condizioni di precarietà economica, ma più probabilmente per comprare la droga di cui è dipendente.

Ha patteggiato a 6 mesi con pena non sospesa, visti i precedenti. Per lui quindi è scattato l’obbligo di firma tre volte a settimana in questura.