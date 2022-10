Pesaro, furto al Globo: arrestata coppia di fidanzati

Fidanzatini arrestati in flagranza per il reato di furto aggravato. Era mercoledì pomeriggio (19 ottobre) quando i due, un 32enne e una 29enne di origini rumene, sono stati visti entrare al Globo, negozio di abbigliamento. Due visi già notati dal personale della sicurezza privata del centro commerciale. Così sono stati tenuti d’occhio e sono stati visti mentre armeggiavano fra i reparti. I due avevano arraffato vari capi di abbigliamento asportandone la placca antitaccheggio per un valore di circa 280 euro.

Ma una volta presentatisi all’uscita sono stati bloccati dalla guardia giurata che nel frattempo aveva anche chiamato i carabinieri.

I militari sono arrivati sul posto e hanno recuperato la refurtiva restituendola immediatamente al negozio. E ovviamente hanno arrestato i due per furto aggravato.

Portati davanti al giudice per la direttissima, assistiti dall’avvocato Stefano Vichi, hanno ammesso gli addebiti e hanno chiesto scusa. Entrambi incensurati sono stati condannati a quattro mesi e 20 giorni lui e quattro mesi lei. Pena sospesa.